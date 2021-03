Brutta tegola per il Napoli, infortunio alla mano sinistra per Ospina (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Brutte notizie per mister Rino Gattuso che durante l’allenamento di oggi ha perso il portiere David Ospina per infortunio. David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Brutte notizie per mister Rino Gattuso che durante l’allenamento di oggi ha perso il portiere Davidper infortunio. Davidnel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortuniomano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

