Bright Star | le riprese della scena finale del film si svolsero a Roma

Le riprese della scena finale di Bright Star si svolsero a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, dove Keats visse per un anno e si spense nel 1821. Il corteo funebre di Keats è stata l'ultima sequenza delle riprese di Bright Star, l'unica filmata a Roma nonché l'unica scena della pellicola a non essere girata nel Regno Unito. Il poeta inglese alloggiò nella celebre casa in Piazza di Spagna, al civico 66, per meno di un anno. Ora l'abitazione ospita un Memorial dedicato a lui e ad altri due illustri poeti inglesi: Shelley e Byron. John Keats era nato a Londra il 31 ottobre 1795, consumato dalla tisi, si spense tra le braccia dell'amico

