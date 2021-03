Brasile in crisi, Bolsonaro annuncia rimpasto di Governo (Di martedì 30 marzo 2021) Brasile, tra pandemia e crisi di Governo: il ministro degli Esteri e il Ministro della Difesa si dimettono, sostituiti 6 Ministri Caos in Brasile, oltre la pandemia di Covid-19 il Paese deve fronteggiare anche la rottura tra le forze politiche al Governo. Lunedì sera il Presidente Bolsonaro ha annunciato in conferenza stampa un rimpasto di Governo, il più ampio mai avvenuto durante la sua presidenza. Ad aprire la crisi sono state le premature dimissioni del ministro degli esteri, Ernesto Araujo, e del ministro della difesa, Fernando de Azevedo e Silva. Ernesto Araujo, personalità da sempre considerata vicina al Presidente Bolsonaro, è stato costretto ad annunciare le sue ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021), tra pandemia edi: il ministro degli Esteri e il Ministro della Difesa si dimettono, sostituiti 6 Ministri Caos in, oltre la pandemia di Covid-19 il Paese deve fronteggiare anche la rottura tra le forze politiche al. Lunedì sera il Presidentehato in conferenza stampa undi, il più ampio mai avvenuto durante la sua presidenza. Ad aprire lasono state le premature dimissioni del ministro degli esteri, Ernesto Araujo, e del ministro della difesa, Fernando de Azevedo e Silva. Ernesto Araujo, personalità da sempre considerata vicina al Presidente, è stato costretto adre le sue ...

Advertising

Franciscktrue : @costa_costa1967 Insomma; il Brasile, che non ha fatto lockdown, sta attraversando una crisi sanitaria economica e… - StartMagNews : La crisi brasiliana brucia altri due ministri e il presidente Bolsonaro è costretto al rimpasto. L’approfondimento… - Carmela_oltre : RT @ispionline: Dopo 12 mesi di pandemia, #Bolsonaro ha pronunciato un discorso non più negazionista rispetto al virus. È avvenuto in una… - henriolama : Quando penso che il 'giudice' Sergio Moro si paragonava a Falcone e a Borsellino, mi vengono i brividi...Che osceni… - gemin_steven98 : RT @ispionline: Dopo 12 mesi di pandemia, #Bolsonaro ha pronunciato un discorso non più negazionista rispetto al virus. È avvenuto in una… -