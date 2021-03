Brasile. Dimissioni vertici militari dopo destituzione Ministro Difesa

Advertising

paoloigna1 : Dimissioni che affondano il #Brasile in una doppia crisi da risvolti incerti - giornaleradiofm : Brasile: Bolsonaro annuncia rimpasto, via 6 ministri: (ANSA) - SAN PAOLO, 30 MAR - Il presidente brasiliano Jair Bo… - ImpieriFilippo : RT @eguanella: Brasile. Dopo quelle del ministro della difesa oggi potrebbero dare le dimissioni anche i comandanti delle Forze Armate; seg… - eguanella : Brasile. Dopo quelle del ministro della difesa oggi potrebbero dare le dimissioni anche i comandanti delle Forze Ar… - Ticinonline : I ministri se ne vanno, cresce la pressione su Bolsonaro #bolsonaro #ministri #pressione #brasile #dimissioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Dimissioni

Crisi militare in. Per la prima volta nella storia del Paese sudamericano, tutto il vertice delle Forze armate ha presentato martedì lein segno di protesta contro il presidente Jair Bolsonaro che il ...Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato un rimpasto di governo che vede cambi in sei ministeri chiave del suo esecutivo. Dopo ledei ministri degli Esteri, Ernesto Araujo, e della Difesa, generale Fernando Azevedo e Silva, Bolsonaro ha deciso di sostituire i ministri della Giustizia, della Casa civile, dell'...Azevedo vi ha fatto riferimento nella sua lettera di dimissioni, sottolineando di aver sempre voluto ... una data considerata sensibile in Brasile.Dopo la rinuncia del ministro della Difesa, si dimettono i capi di esercito, marina e aeronautica. «Nessun intento golpista», ma il Paese è con il fiato sospeso ...