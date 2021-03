Braccio di ferro Draghi-Regioni sulle riaperture: il premier sposa la linea rigorista di Speranza (Di martedì 30 marzo 2021) Covid, Draghi frena le Regioni sulle riaperture e sul vaccino Sputnik Al primo vero “scontro” con le Regioni e i governatori del centrodestra, che chiedevano l’ammorbidimento delle misure anti-Covid, il premier Mario Draghi si è schierato sulla linea “rigorista” del ministro della Salute Speranza ed ha frenato gli enti locali e le loro intenzioni di riaprire le attività quantomeno attraverso il ripristino della zona gialla. Nel corso dell’incontro con le Regioni, il presidente del Consiglio ha comunque spiegato agli enti locali che bisogna mettere in atto una “programmazione delle aperture” sottolineando però “quando sarà possibile”. Secondo Draghi, infatti, è ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021) Covid,frena lee sul vaccino Sputnik Al primo vero “scontro” con lee i governatori del centrodestra, che chiedevano l’ammorbidimento delle misure anti-Covid, ilMariosi è schierato sulla” del ministro della Saluteed ha frenato gli enti locali e le loro intenzioni di riaprire le attività quantomeno attraverso il ripristino della zona gialla. Nel corso dell’incontro con le, il presidente del Consiglio ha comunque spiegato agli enti locali che bisogna mettere in atto una “programmazione delle aperture” sottondo però “quando sarà possibile”. Secondo, infatti, è ...

