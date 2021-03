Bosnia-Francia | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo 2021 alle 20.45 allo Stadion Grbavica di Sarajevo si disputerà, gara valida per la terza giornata del girone di qualificazione ai Mondiali Qatar del 2022. Le due squadre appartengono al gruppo D assieme a Finlandia, Ucraina e Kazakistan. Come arrivano le due squadre? Lanon sta vivendo un buon momento: è dal 2019 che non vince una gara ed è infatti rimasta fuori dall’Europeo. Finora ha conquistato un solo punto nel girone, pareggiando 2 a 2 in casa della Finlandia. La, campione del Mondo del 2018, è la grande favorita per la vittoria del girone. La squadra di Deschamps ha totalizzato 4 punti in classifica e si trova a +2 su Finlandia e Ucraina. Nell’ultimo turno i francesi, secondi nel ranking FIFA, hanno superato per 2 a 0 il Kazakistan. Le ...