Borsa | Milano chiude in positivo | rally di Cnh Industrial

(Di martedì 30 marzo 2021) La seduta di Piazza Affari sicon il segno più. Ladi, come del resto anche le altre del Vecchio continente, oggi ha capitalizzato l’ottimismo sull’andamento della ripresa economica e l’attesa per un’accelerazione delle campagne di vaccinazioni. Indicazioni positive per il nostro Paese sono arrivate dalle ultime stime diffuse dal Fondo monetario internazionale. Secondo l’istituto con sede a Washington, se la campagna di vaccinazione dovesse procedere spedita ed in presenza di nuovi sostegni economici, nell’anno corrente il Pil italiano potrebbe mettere a segno un +4,25% (dal +3% stimato a gennaio). Sul mercato obbligazionario lo spread tra Btp e Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo a 96 punti base. Ieri il Ministero dell’economia ha annunciato la terza emissione del Btp Futura, che verrà collocato ...

amplia la performance positiva dello 0,88% e chiude a 24.636,39 punti. 30 - 03 - 2021 05:45, forti acquisti su Cnh Industrial (+4,34%), che ha chiuso in testa al Ftse Mib, mentre tornano le indiscrezioni su un'offerta in arrivo da parte dei cinesi di Faw per Iveco. In evidenza ...(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,88% a 24.636 punti. (ANSA).MILANO (Finanza.com) Segno più anche oggi per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,88% a quota 24.636 punti, sui nuovi massimi a oltre 13 mesi. A sostenere i mercati az ...