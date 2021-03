Bormida è Covid-Free. Il sindaco: "Non abbiamo casi da gennaio" (Di martedì 30 marzo 2021) Un paesino di circa 350 anime è Covid-Free, dall’inizio del 2021. Si tratta di Bormida, in Liguria. A raccontarlo all’Agi è il sindaco Daniele Galliano: “Attualmente, ed è così da gennaio, non abbiamo nessun contagio. E nella provincia in questo momento siamo gli unici, ma non voglio dirlo troppo forte perché sono scaramantico”. Nel periodo novembre-gennaio, Bormida aveva registrato 10 casi tra contagi e quarantene di bambini che avevano avuto positivi nelle scuole fuori dal comune. Ora la situazione zero contagi che, sottolinea il primo cittadino, è anche frutto di opera di prevenzione: “Il Comune ha speso di tasca propria per consegnare kit con tutto il necessario ai cittadini: non solo mascherine a norma, ma anche guanti, salviette ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Un paesino di circa 350 anime è, dall’inizio del 2021. Si tratta di, in Liguria. A raccontarlo all’Agi è ilDaniele Galliano: “Attualmente, ed è così da, nonnessun contagio. E nella provincia in questo momento siamo gli unici, ma non voglio dirlo troppo forte perché sono scaramantico”. Nel periodo novembre-aveva registrato 10tra contagi e quarantene di bambini che avevano avuto positivi nelle scuole fuori dal comune. Ora la situazione zero contagi che, sottolinea il primo cittadino, è anche frutto di opera di prevenzione: “Il Comune ha speso di tasca propria per consegnare kit con tutto il necessario ai cittadini: non solo mascherine a norma, ma anche guanti, salviette ...

