Boom di sbarchi a Lampedusa | oltre 600 negli ultimi dieci giorni

(Di martedì 30 marzo 2021) Mauro Indelicatodi nuovo sotto assedio: diversi glinelle ultime ore, centro di accoglienza di nuovo al collasso e forze dell'ordine costrette a un gran lavoro. Dal 20 marzo arrivate più di 600 persone: "Ci aspettano settimane intense" “Guardiamo il mare calmo e possiamo solo sperare che arrivi un po' di tregua dall'altra parte del Mediterraneo”: così un poliziotto ha descritto su IlGiornale.it lo stato d'animo suo e dei colleghi in queste frenetiche ore contrassegnate dagli. Sull'isola più grande delle Pelagie l'arrivo della primavera ha coinciso con una nuova impennata di approdi di barconi provenienti soprattutto dalla Libia. È proprio la rotta libica quella in grado di creare, in questo primo trimestre del 2021, i maggiori grattacapi. A confermarlo è una fonte ...

Viminale, èdi. Nel 2021 siamo già a 5.306 e 4 mila i respinti in Libia Ed è per questo che Lamorgese ha deciso di accogliere al Viminale tutti i leader di partito che desiderano parlare ...Ildiè avvenuto lo scorso febbraio: 3.895 contro i 1.211 dello stesso mese nel 2020 e addirittura i 60 nel febbraio 2019. Anche marzo inizia malissimo con 734 migranti già sbarcati ...Ancora sbarchi a Lampedusa, situazione molto seria: i numeri preannunciano settimane difficili sul fronte immigrazione ...Tra le Big Tech sotto pressione Tesla, per una doppia notizia: nella giornata di oggi il fondatore e ceo Elon Musk ha twittato che i problemi relativi all'offerta delle celle per ...