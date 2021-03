Bonus sponsorizzazioni sportive in scadenza: a chi spetta e come fare domanda (Di martedì 30 marzo 2021) I termini per il riconoscimento del Bonus sponsorizzazioni sportive 2021 sono in scadenza: i richiedenti hanno dunque solo pochi giorni per presentare la domanda di accesso. La data ultima per l’invio delle richieste è fissata per il 1° aprile 2021, limite oltre il quale non sarà più possibile beneficiare del credito d’imposta. Bonus sponsorizzazioni sportive 2021 in scadenza: a chi spetta e come fare domanda Il Bonus spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) I termini per il riconoscimento del2021 sono in: i richiedenti hanno dunque solo pochi giorni per presentare ladi accesso. La data ultima per l’invio delle richieste è fissata per il 1° aprile 2021, limite oltre il quale non sarà più possibile beneficiare del credito d’imposta.2021 in: a chiIlalle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 hanno effettuatoe campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e ...

Advertising

UispNazionale : RT @TizianoPesce: Bonus sponsorizzazioni sportive: una manciata di giorni per blindarlo - TizianoPesce : Bonus sponsorizzazioni sportive: una manciata di giorni per blindarlo - LavoroFisco : Bonus sponsorizzazioni sportive: c’è tempo fino al 1° aprile - ubaldinic : C'è tempo fino al 1 aprile per richiedere il bonus sponsorizzazioni per chi investe in campagne pubblicitarie a fa… - agevolazienda : C'è tempo fino al 1 aprile per richiedere il bonus sponsorizzazioni per chi investe in campagne pubblicitarie a fa… -