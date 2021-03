Bonus montagna: cos'è e chi può fruirne? (Di martedì 30 marzo 2021) La Regione Piemonte ha deciso di aiutare dal punto di vista economico gli operatori del settore e i professionisti della montagna. Queste categorie di lavoratori hanno vissuto un inverno molto difficile, infatti la stagione invernale del 2020/2021 non è mai partita a causa delle chiusure imposte dal Governo allo scopo di ridurre i contagi da Covid-19. Il contributo economico in questione è stato denominato Bonus montagna e consiste in contributi da 200 euro a 2.000 euro per i maestri di sci e di snowboard e 1.500 euro per i tour operator, le agenzie di viaggio e le attività connesse. Il Bonus è previsto una tantum e ha lo scopo di dare un aiuto a coloro che hanno sofferto dal punto di vista economico la mancata apertura delle stazioni sciistiche. Bonus montagna: tutti i dettagli sul ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 marzo 2021) La Regione Piemonte ha deciso di aiutare dal punto di vista economico gli operatori del settore e i professionisti della. Queste categorie di lavoratori hanno vissuto un inverno molto difficile, infatti la stagione invernale del 2020/2021 non è mai partita a causa delle chiusure imposte dal Governo allo scopo di ridurre i contagi da Covid-19. Il contributo economico in questione è stato denominatoe consiste in contributi da 200 euro a 2.000 euro per i maestri di sci e di snowboard e 1.500 euro per i tour operator, le agenzie di viaggio e le attività connesse. Ilè previsto una tantum e ha lo scopo di dare un aiuto a coloro che hanno sofferto dal punto di vista economico la mancata apertura delle stazioni sciistiche.: tutti i dettagli sul ...

