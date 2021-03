Bonus cultura 500 euro, domande al via il 1° aprile: come fare (Di martedì 30 marzo 2021) Al via il Bonus cultura da 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Da giovedì 1° aprile 2021 alle ore 12.00 e fino al 31 agosto, sarà possibile registrarsi sul sito http://www.18app.italia.it per poter richiedere il Bonus previsto per tutti i nati nel 2002. Il buono sarà spendibile entro il 28 febbraio 2022. “Il Bonus cultura per i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza”, ha dichiarato il ministro della cultura, Dario Franceschini. Il Bonus può essere speso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) Al via ilda 500per chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Da giovedì 1°2021 alle ore 12.00 e fino al 31 agosto, sarà possibile registrarsi sul sito http://www.18app.italia.it per poter richiedere ilprevisto per tutti i nati nel 2002. Il buono sarà spendibile entro il 28 febbraio 2022. “Ilper i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi che hanno superato i 730 milioni di. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza”, ha dichiarato il ministro della, Dario Franceschini. Ilpuò essere speso ...

