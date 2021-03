Bonus baby sitter 2021 | chi sono gli esclusi dal beneficio

(Di martedì 30 marzo 2021) Il Decreto legge numero 30 del 13 marzocon l’obiettivo di aiutare le famiglie e i lavoratori di fronte ai provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza della pandemia, ha previsto undi importo pari a 100 euro settimanali. La misura, a valere sino al 30 giugno, sarà accreditata sul Libretto di famiglia, strumento già utilizzato per remunerare le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. In alternativa, ilpotrà essere utilizzato (ed accreditato direttamente al beneficiario) per far fronte ai costi di iscrizione dei figli ai servizi integrativi per l’infanzia. Sugli aspetti pratici del sussidio (ad esempio modalità di trasmissione della domanda ed erogazione delle somme) si dovrà attendere un’apposita circolare INPS. Ad oggi di noto c’è che il ...

Fino al 30 giugno 2021 ci sarà la possibilità di fare domanda per uno o piùper l'acquisto di servizi di babysitting o per servizi integrativi per l'infanzia, per i figli conviventi minori di 14 anni. Ecco a chi spetta l'agevolazionesitter 2021 da 100 euro/ Come funziona, a chi è rivolto e quando scatta Il nuovo presidente del Consiglio ha cominciato ad agire subito, soprattutto nell'ottica del rinnovamento, ...... della Gestione separata e quelli del settore sanitario pubblico o privato accreditato possono chiedere all'Inps il bonus baby sitter per un importo fino a 100 euro a settimana in caso di figli ...