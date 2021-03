Bonus Auto 2021, decreto Mise e Mef in arrivo: attenzione alle soglie, Isee fino a 30mila euro (Di martedì 30 marzo 2021) Il Bonus Auto 2021 è in arrivo tramite il decreto attuativo congiunto del Mise e del MEF, con possibilità di fruizione tramite Isee fino a 30mila euro. La conferma emerge da alcune indiscrezioni della stampa specializzata, ma un segnale in tal senso era comunque previsto nel breve termine. Sulla vicenda il ritardo accumulato finora è derivato anche dal passaggio di consegne tra il precedente e il nuovo governo, ma mancano ormai pochissimi passaggi operativi al fine di far decollare l’iniziativa. Le ultime previsioni confermavano l’arrivo dell’agevolazione di legge entro lo scorso mese di febbraio 2021. Il Bonus previsto per quest’anno sarà in grado di ... Leggi su notizieora (Di martedì 30 marzo 2021) Ilè intramite ilattuativo congiunto dele del MEF, con possibilità di fruizione tramite. La conferma emerge da alcune indiscrezioni della stampa specializzata, ma un segnale in tal senso era comunque previsto nel breve termine. Sulla vicenda il ritardo accumulatora è derivato anche dal passaggio di consegne tra il precedente e il nuovo governo, ma mancano ormai pochissimi passaggi operativi al fine di far decollare l’iniziativa. Le ultime previsioni confermavano l’dell’agevolazione di legge entro lo scorso mese di febbraio. Ilprevisto per quest’anno sarà in grado di ...

Advertising

SydneyPark18 : RT @lillydessi: Auto elettriche, sbloccato il bonus con un tetto Isee a 30.000 euro - Il Sole 24 ORE - lillydessi : Auto elettriche, sbloccato il bonus con un tetto Isee a 30.000 euro - Il Sole 24 ORE - PlanetR7_ : Incentivi auto elettriche: in arrivo il bonus per ISEE inferiori ai 30 mila euro - infoiteconomia : Auto elettriche, sbloccato il bonus con un tetto Isee a 30.000 euro - infoiteconomia : Bonus auto, decreto in arrivo per gli sconti con ISEE fino a 30.000 euro -