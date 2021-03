Bollettino Covid Italia oggi 30 marzo, 16.017 nuovi casi e 529 morti. Contagi: Lombardia (3.271), Piemonte (1.861) e Lazio (1.593) (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus, il Bollettino di martedì 30 marzo 2021. Nelle ultime 24 ore 16.017 nuovi casi e 529 morti. Ieri erano stati registrati 12.916 Contagi e 417 morti. In... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus, ildi martedì 302021. Nelle ultime 24 ore 16.017e 529. Ieri erano stati registrati 12.916e 417. In...

