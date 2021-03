Bollettino Coronavirus Protezione Civile 30 marzo | i dati ufficiali

Advertising

Corriere : Il bollettino di oggi: 16.017 nuovi casi e 529 morti - pborghilivorno : #Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 30 marzo: 16.017 nuovi casi e 529 morti - marcoluci1 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 16.017 nuovi casi e 529 morti. Il tasso di positività scende al 5,3% - MedicalScitech : #Coronavirus, il bollettino di oggi #30marzo: 16.017 nuovi positivi e 529 morti. Sono stati processati 301.451 tamp… - Bubu_Inter : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 16.017 nuovi casi e 529 morti. Il tasso di positività scende al 5,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

il Resto del Carlino

È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 30 marzo sulla situazionein Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE ...Le cose da sapere sul ...Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi riporta 0 nuovi casi. I dati non sono stati trasmessi dopo le indagini che hanno rivelato la falsificazione delle cifre sui contagi truccati per evitare ...(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Ancora 529 morti in 24 ore registrati in Italia: è il dato più tragico di un bollettino quotidiano del ministero ... Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus, ieri erano ...