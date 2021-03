Bollette luce e gas | aumenti in arrivo | quanto spenderanno le famiglie

(Di martedì 30 marzo 2021) Nuoviinper ledie gas. Dal primo aprile, una famiglia italiana tipo si troverà a spendere in media il 3,8% per l’elettricità e il 3,9% in più per il gas.e gas,leIn termini di impatto sul consumatore, per l’elettricità la spesa per la famiglia tipo sarà di sarà di circa 517 euro all’anno, 966 euro per il gas. Nonostante il nuovo rialzo, dovuto al trend di crescita delle quotazioni delle materie prime, la spesa annuale sarà complessivamente ancora leggermente inferiore a quella dell’anno precedente. Per l’elettricità sarà di circa 517 euro con una variazione del -0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° luglio 2019 – 30 giugno 2020), corrispondente a un risparmio ...

RaiNews : Ad aprile aumentano le #bollette - SkyTG24 : Bollette, da aprile rincari per luce +3,8% e gas 3.9% - moneypuntoit : ?? Bollette luce e gas, nuovo aumento dal 1° aprile ?? - InvestimentiBNP : Luce a Gas: dall'1 aprile nuovo aumento, stangata per gli italiani. Bollette tra le più alte d'Europa - ConsumForum : RT @ARERA_it: Aggiornamento #bollette luce e gas 2° trimestre #2021: sul nostro sito una nuova sezione con grafiche e tabelle dinamiche #tr… -

Primavera con prezzi in aumento per ledi elettricità e gas spinte dall'aumento delle materie prime: dal primo aprile, così una famiglia italiana tipo si troverà a spendere in media il 3,8% per l'elettricità e il 3,9% in più per ......1%) e un po' meno per la33,1% su ogni fattura. L'aumento delleè dovuto alle materie con quotazioni in crescita costante vista la fiducia nella ripresa economica in vista dell'uscita ...Dal 1° aprile le bollette di energia elettrica e gas tornano a salire, ma la spesa complessiva delle famiglie sarà leggermente inferiore rispetto allo scorso anno: ecco i dati comunicati da Arera.Energia: Arera, dal 1° aprile elettricità +3,8%, gas +3,9%. L'Unione Nazionale Consumatori: rialzo di 60 euro, 21 euro per luce e 39 per gas ...