Bollette e Covid: gli aiuti dell'Italia e dei Paesi Ue a famiglie e imprese per energia, gas e Internet (Di martedì 30 marzo 2021) Forse non tutti sanno che nella nuova Manovra Draghi da 32 miliardi sono previsti anche 600 milioni di euro di riduzione delle Bollette, oltre ad una riduzione del canone Rai del 30% per tutto l'anno. Gli sconti applicati ai consumi luce sono riservati alle piccole e medie imprese, in cui sono ricomprese anche quelle con un contratto di potenza superiore a 3 kW. Riduzione delle Bollette e Bonus elettrico L'ARERA, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha stabilito i tagli per 3 mesi, da aprile e giugno 2021. Le utenze interessate dalla riduzione sono quelle connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, e lo sconto riguarda il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema. Per quanto riguarda le famiglie, invece, esiste il cosiddetto Bonus elettrico per ...

