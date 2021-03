Bojinov | «Nedved | scusa per le multe e le litigate» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 marzo 2021) Valeri, ex attaccante della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni, svelando anche un retroscena suConfessione sullo spogliatoio della Juventus e su Pavelda parte di Valeri, ex attaccante bianconero. Di seguito le sue dichiarazioni.– «Il primo Pallone d’Oro che ho visto è stato a casa sua. Quando sono arrivato a Torino mi ha preso per mano, mi invitava a casa sua, mangiavamo insieme. Mi prestava anche la sua macchina: ho preso dellea Milano che ho dovuto pagare (ride ndr). Sono stato compagno di stanza con lui per un anno. Pavel non parlava molto, però la sua mentalità era quella di vincere. Anche in allenamento, se non vincevamo, lui si inc****va. Un po’ di volte abbiamo litigato anche in allenamento, ...