Birmania, sono almeno 500 i civili uccisi finora dal golpe (Di martedì 30 marzo 2021) sono oltre 500 i civili , tra cui molti studenti e adolescenti, uccisi dalle forze di sicurezza dal colpo di Stato militare del 1 febbraio in Myanmar (ex Birmania) , secondo l'Associazione per l'assistenza... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021)oltre 500 i, tra cui molti studenti e adolescenti,dalle forze di sicurezza dal colpo di Stato militare del 1 febbraio in Myanmar (ex) , secondo l'Associazione per l'assistenza...

Birmania: Unicef, dal colpo di stato 35 minori uccisi In meno di due mesi in Birmania almeno 35 minori sono stati uccisi, innumerevoli altri sono rimasti gravemente feriti e quasi 1.000 bambini e giovani sarebbero stati detenuti arbitrariamente dalle forze di sicurezza in ...

Birmania: altri 36 morti, bilancio sale a 459 ANSA Nuova Europa Birmania, Ong: almeno 510 i civili uccisi da golpe Sono oltre 500 i civili, tra cui molti studenti e adolescenti, uccisi dalle forze di sicurezza dal colpo di Stato militare del 1 febbraio in Birmania, secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigio ...

Birmania, sono almeno 500 i civili uccisi finora dal golpe A riferirlo è l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici. Bilancio che è stato particolarmente pesante sabato scorso in occasione della 'Giornata delle forze armate birmane', con oltre 11 ...

