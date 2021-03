Birmania, oltre 500 civili uccisi da febbraio: il dato di una Ong (Di martedì 30 marzo 2021) che mette in risalto l’orrore che si sta perpetrando nel paese asiatico Continuano le manifestazione in tutta la Birmania contro il colpo di stato militare che si è impadronito del potere all’inizio del 2021. Lunghe veglie notturne a lume di candela, abbinate ad L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) che mette in risalto l’orrore che si sta perpetrando nel paese asiatico Continuano le manifestazione in tutta lacontro il colpo di stato militare che si è impadronito del potere all’inizio del 2021. Lunghe veglie notturne a lume di candela, abbinate ad L'articolo proviene da Inews.it.

Ettore_Rosato : Continuano le repressioni in #Myanmar in #Birmania. Oltre 90 persone sono state uccise dai soldati, folla inerme co… - giornaleradiofm : Birmania, ong: almeno 510 i civili uccisi finora dal golpe: (ANSA) - YANGON, 30 MAR - Sono oltre 500 i civili, tra… - zazoomblog : In Birmania è il giorno della vergogna: oltre 90 morti anche bimbo di 5 anni - #Birmania #giorno #della #vergogna: - Carmela_oltre : RT @OndaCivica_EU: Non si può essere complici del regime birmano. one cannot be complicit in the Burmese regime. - AaronPettinari : Bagno di sangue in Birmania: oltre 100 manifestanti uccisi, morti anche bambini -