Bielorussia: la leader dell'opposizione è accusata di terrorismo (Di martedì 30 marzo 2021) Il regime bielorusso cala in picchiata contro la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya con delle accuse molto pesanti. È stato infatti aperta un'indagine per "terrorismo" proprio contro di ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Il regime bielorusso cala in picchiata contro laSvetlana Tikhanovskaya cone accuse molto pesanti. È stato infatti aperta un'indagine per "" proprio contro di ...

Advertising

ellesupersonic : RT @LucaSebastiani_: Il regime in #Bielorussia ha aperto un'indagine per 'terrorismo' contro la leader dell'opposizione #Tikhanovskaya.????… - LucaSebastiani_ : Il regime in #Bielorussia ha aperto un'indagine per 'terrorismo' contro la leader dell'opposizione #Tikhanovskaya.… - CatelliRossella : Indagata per terrorismo la leader dell'opposizione in Bielorussia - Europa - ANSA - CCKKI : #Indagata per #terrorismo la leader dell'opposizione in #Bielorussia. Aperta un'indagine su Svetlana Tikhanovskaya.… - fisco24_info : Indagata per terrorismo la leader dell'opposizione in Bielorussia: Aperta un'indagine su Svetlana Tikhanovskaya. E'… -