Biden nomina i giudici federali | le prime tre sono afroamericane

(Di martedì 30 marzo 2021) Una grande novità: Joeha annunciato lenomine die, in netto contrasto con Donald Trump che ha scelto in stragrande maggioranza maschi bianchi, sceglie per le Corti d'...

Ultime Notizie dalla rete : Biden nomina

Corriere del Ticino

Così molti considerano ladi oggi di Jackson, che ha 50 anni, il primi passo verso quella ... In un dichiarazione,ha affermato di aver scelto "le menti migliori più brillanti tra i ......stato per anni segretario regionale della Cgil medici (carica lasciata in seguito allaa ... Con Trump il blocco è peggiorato e ora speriamo che l'amministrazionevoglia almeno modificarne ...Trump ha nominato 234 giudici, 54 nelle Corti d'appello. Uno sforzo che ha spostato a favore dei conservatori gli equilibri in molte corti d'appello. Ora Biden ha una sessantina di nomina da fare subi ...Caro direttore, a quanto pare per Joe Biden questa sarà la prima e ultima tradizionale caccia alle uova nel giardino della Casa ...