Biden: 'Gli attacchi ad asiatici sono anti - americani, devono finire' (Di martedì 30 marzo 2021) Gli attacchi contro gli americani asiatici 'sono sbagliati, anti - americani, e devono finire'. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Joe Biden. 'Non possiamo stare in silenzio davanti alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Glicontro glisbagliati,, e'. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Joe. 'Non possiamo stare in silenzio davalla ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Biden spernacchia l’Europa sui #vaccini, gli inglesi ci inchiodano sui contratti, il Lazio mette i nomadi nei Co… - gianlonostro : Il cane di Biden al guinzaglio dopo il secondo episodio aggressivo in un mese. 'È un cane dolcissimo e non fa altro… - Andrea_To_01 : @AdolfoTasinato @Ferula18 @RobertoRenga Muoiono anche all'estero. Da noi le regole non sono rispettate. All'estero,… - Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Gli attacchi ad asiatici sono anti-americani, devono finire' #biden - capitan66330410 : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Gli attacchi ad asiatici sono anti-americani, devono finire' #biden -