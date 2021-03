Biden come Clinton? Ecco cosa cambia ora per Israele e Iran (Di martedì 30 marzo 2021) Si riaccendono i riflettori sul Medioriente. Stando a Politico, lo staff di Joe Biden si starebbe preparando a sbloccare il negoziato sul nucleare Iraniano (il JCPOA) proponendo un allentamento delle sanzioni americane sul regime Iraniano se Teheran accetta di rallentare l’avanzamento di alcuni programmi, tra cui l’arricchimento dell’uranio e le centrifughe avanzate. La proposta dovrebbe vedere la luce già questa settimana. La Repubblica Islamica, però, non ci sta. Un alto ufficiale del governo ha controbattuto per mezzo dell’emittente statale Press TV, dichiarando che l’Iran arresterà lo sviluppo nucleare e fermerà l’arricchimento dell’uranio al 20% (in linea con il JCPOA) solo se Biden rimuoverà completamente le sanzioni. “L’amministrazione Biden sta perdendo tempo”, ha detto ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Si riaccendono i riflettori sul Medioriente. Stando a Politico, lo staff di Joesi starebbe preparando a sbloccare il negoziato sul nucleareiano (il JCPOA) proponendo un allentamento delle sanzioni americane sul regimeiano se Teheran accetta di rallentare l’avanzamento di alcuni programmi, tra cui l’arricchimento dell’uranio e le centrifughe avanzate. La proposta dovrebbe vedere la luce già questa settimana. La Repubblica Islamica, però, non ci sta. Un alto ufficiale del governo ha controbattuto per mezzo dell’emittente statale Press TV, dichiarando che l’arresterà lo sviluppo nucleare e fermerà l’arricchimento dell’uranio al 20% (in linea con il JCPOA) solo serimuoverà completamente le sanzioni. “L’amministrazionesta perdendo tempo”, ha detto ...

Advertising

fattoquotidiano : Letta vede le Sardine e non Italia viva. Poi dice: “Incontrerò Renzi, Pd è per l’alleanza col M5s. Bin Salman? La p… - CassioMagistris : VITTORIO SGARBI MALATO DI TUMORE! AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE ! LUNGA VITA, come ha detto Putin a Biden! - damianomascioni : ???? Da ottobre a febbraio circa 400mila persone sono state intercettate lungo il confine fra #Messico e #USA. Le imm… - rosaroccaforte : RT @nonkonforme: Grazie alle folli promesse di accoglienza senza limiti, migliaia di migranti sono ora ammassati al confine USA, con tanto… - Mansourranjbar1 : ????Jesse Waters parla di come stiamo guardando un film con sceneggiatura che viene letteralmente prodotto e messo in… -