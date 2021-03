(Di martedì 30 marzo 2021)to da TMW Radio nel corso di Stadio Aperto, Beppe, storico difensore e attuale commentatore tv, ha parlato della recenterilasciata negli studi di Sky da Massimilianoma anche di alcuni temi legati alla Juventus di Pirlo e alla Nazionale.: daalla Juventuscaption id="attachment 964895" align="alignnone" width="627"(getty images)/captionParlando diha detto: "A me la sua filosofia e come interpreta il calcio piace. Poi voi non sapete, ma siamo andati avanti2 di", ha rivelato l'ex difensore in riferimento alla recente ...

Advertising

ItaSportPress : Bergomi: 'Allegri? Dopo intervista rimasti fino alle 2 di notte. Ha voglia di tornare...' - - CalcioNews24 : Bergomi rivela: «Allegri? Abbiamo dovuto mandarlo a casa alle 2» - pingioriroberto : RT @TMW_radio: ???Bergomi a @StadioAperto: '#Italia? Giocatori stanchi ma la mano di Mancini si vede sempre! Servirebbero avversari più fort… - TuttoMercatoWeb : RT @TMW_radio: ???Bergomi a @StadioAperto: '#Italia? Giocatori stanchi ma la mano di Mancini si vede sempre! Servirebbero avversari più fort… - StadioAperto : RT @TMW_radio: ???Bergomi a @StadioAperto: '#Italia? Giocatori stanchi ma la mano di Mancini si vede sempre! Servirebbero avversari più fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergomi Allegri

TUTTO mercato WEB

ha parlato di Juve e di come l'esonero di Sarri sia stato un fulmine a ciel sereno. Le sue parole anche su Chiesa e la ...... nella notte lunga di Sky Calcio Club, con Capello eche annuiscono vistosamente. Ad ... Non la demonizzo - ha spiegato- ci sono momenti in cui non hai pressione e lo puoi fare, momenti ...Bergomi ha parlato di Juve e di come l’esonero di Sarri sia stato un fulmine a ciel sereno. Le sue parole anche su Chiesa e la Champions ...Bergomi ha parlato di Juve e di come l’esonero di Sarri sia stato un fulmine a ciel sereno. Le sue parole anche su Chiesa e la Champions Intervistato da TMW Radio, Beppe Bergomi ha parlato anche di Ju ...