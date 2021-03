Bergamo, un terzo degli insegnanti ha più di 54 anni, solo il 3% è sotto i 35 (Di martedì 30 marzo 2021) “L’invecchiamento degli insegnanti interessa più della metà dei sistemi educativi. Alla luce della pandemia da Covid-19, l’età avanzata degli insegnanti aggiunge un ulteriore elemento di vulnerabilità ai sistemi educativi nel loro insieme, sia per la maggiore fragilità degli stessi, sia per la diffusa difficoltà tra gli insegnanti più anziani di gestire la didattica a distanza attraverso le nuove tecnologie. Inoltre, in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, più della metà dei docenti andrà in pensione nei prossimi 15 anni e solo il 6,4% di insegnanti ha meno di 35 anni. solo la Grecia e il Portogallo fanno peggio, con il 4,6% e 3,4% rispettivamente”. Così si legge nell’ultimo rapporto Eurydice sugli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 marzo 2021) “L’invecchiamentointeressa più della metà dei sistemi educativi. Alla luce della pandemia da Covid-19, l’età avanzataaggiunge un ulteriore elemento di vulnerabilità ai sistemi educativi nel loro insieme, sia per la maggiore fragilitàstessi, sia per la diffusa difficoltà tra glipiù anziani di gestire la didattica a distanza attraverso le nuove tecnologie. Inoltre, in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, più della metà dei docenti andrà in pensione nei prossimi 15il 6,4% diha meno di 35la Grecia e il Portogallo fanno peggio, con il 4,6% e 3,4% rispettivamente”. Così si legge nell’ultimo rapporto Eurydice sugli ...

