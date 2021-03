Beppe Signori assolto dal tribunale di Modena sul caso calcioscommesse: “Nessuno mi ridarà questi anni” (Di martedì 30 marzo 2021) Aveva rinunciato alla prescrizione per arrivare fino in fondo, per eliminare ogni dubbio sulla sua colpevolezza. Alla fine ha vinto. E’ stato assolto oggi con formula piena l’ex calciatore Beppe Signori per la nota vicenda calcioscommesse. Per le motivazioni occorrerà attendere ancora altri 3 mesi ma l’assoluzione odierna ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario. Signori era finito alla sbarra per le presunte combine di Modena-Sassuolo e Modena-Siena del 2011. Adesso, la prossima sfida si chiama Giustizia Sportiva. Signori, a seguito delle accuse e del Processo è stato radiato dal mondo del calcio ma con in mano le nuove sentenze di Piacenza e Modena, pretenderà che anche quest’ingiustizia venga definitivamente cancellata: “E’ ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Aveva rinunciato alla prescrizione per arrivare fino in fondo, per eliminare ogni dubbio sulla sua colpevolezza. Alla fine ha vinto. E’ statooggi con formula piena l’ex calciatoreper la nota vicenda. Per le motivazioni occorrerà attendere ancora altri 3 mesi ma l’assoluzione odierna ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario.era finito alla sbarra per le presunte combine di-Sassuolo e-Siena del 2011. Adesso, la prossima sfida si chiama Giustizia Sportiva., a seguito delle accuse e del Processo è stato radiato dal mondo del calcio ma con in mano le nuove sentenze di Piacenza e, pretenderà che anche quest’ingiustizia venga definitivamente cancellata: “E’ ...

