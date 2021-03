Beppe Furino e il senso di colpa per la morte della moglie: “Ho attaccato io il Covid. Un dolore indimenticabile” (Di martedì 30 marzo 2021) Beppe Furino e la morte della moglie: “Ho attaccato io il Covid” Lo strazio di Beppe Furino, ex campione della Juventus, sconvolto dalla morte della moglie per Covid. Nell’intervista al Corriere della Sera, Furino spiega: “Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta”. Ed esprime il senso di colpa che lo attanaglia: “Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021)e la: “Hoio il” Lo strazio di, ex campioneJuventus, sconvolto dallaper. Nell’intervista al CorriereSera,spiega: “Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta”. Ed esprime ildiche lo attanaglia: “Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo ...

