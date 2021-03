Beppe Furino choc, la moglie morta per Covid: 'Colpa mia, ho fatto da untore. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo' (Di martedì 30 marzo 2021) Un vero e proprio dramma per Giuseppe Furino , ex giocatore della Juventus, che ha perso la moglie Irene Vercellini a causa del Covid. E al Corriere della Sera l'ex gloria bianconera esprime tutta la ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Un vero e proprio dramma per Giuseppe, ex giocatore della Juventus, che ha perso laIrene Vercellini a causa del. E al Corriere della Sera l'ex gloria bianconera esprime tutta la ...

