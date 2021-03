Benevento-Parma: probabili formazioni e in tv (Di martedì 30 marzo 2021) Archiviata la parantesi riservata alle Nazionali, ritorna il massimo campionato con la ventinovesima giornata. Al Ciro Vigorito andra in scena lo scontro salvezza Benevento-Parma, sabato 3 aprile 2021 alle ore 15. Come arrivano le due squadre? I sanniti, rinfrancati dallo storico successo ottenuto a Torino contro la Juventus nel turno precedente, conservano un discreto vantaggio sul terz’ultimo posto, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. I gialloblù, invece, occupano il penultimo posto a -4?dalla zona salvezza. Nonostante il ritorno di D’Aversa in panchina, il rendimento è stato sempre altalenante e non ha portato au un significativo cambio di passo. I tre punti sono quindi vitali per evitare una retrocessione che allo stato attuale sembra inevitabile. Benevento-Parma: le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Archiviata la parantesi riservata alle Nazionali, ritorna il massimo campionato con la ventinovesima giornata. Al Ciro Vigorito andra in scena lo scontro salvezza, sabato 3 aprile 2021 alle ore 15. Come arrivano le due squadre? I sanniti, rinfrancati dallo storico successo ottenuto a Torino contro la Juventus nel turno precedente, conservano un discreto vantaggio sul terz’ultimo posto, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. I gialloblù, invece, occupano il penultimo posto a -4?dalla zona salvezza. Nonostante il ritorno di D’Aversa in panchina, il rendimento è stato sempre altalenante e non ha portato au un significativo cambio di passo. I tre punti sono quindi vitali per evitare una retrocessione che allo stato attuale sembra inevitabile.: le ...

