Beautiful | anticipazioni | guerra aperta tra Quinn e Brooke

Beautiful, anticipazioni dal 4 al 10 aprile. Ridge confessa il bacio con Shauna a Brooke. Tra le donne inizierà un litigio che finirà a schiaffi. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 4 al 10 aprile. Protagoniste di queste puntate saranno le donne, due in particolare: Brooke e Flo. La prima

