Beautiful anticipazioni | chi sarà ucciso nelle puntate americane? Ecco i “candidati” e chi verrà coinvolto

Leggi su tvsoap

(Di martedì 30 marzo 2021) Stiamo per balzare in una trama su un misterioso omicidio, del quale sono entusiasta. Amo raccontare storyline di questo tipo, qualcuno morirà e ciò diventerà un giallo molto complesso, ci saranno quindi sorprese e colpi di scena! Così Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di, annuncia l’imminente trama “thriller” che ciprossimedella soap, di cui vi abbiamo già dato notizia e che, dalle premesse, si presenterebbe come una trama assolutamente non mordi e fuggi e arricchita con più di un colpo di scena.: nel passato tanti gialli di successo! B&B, sempre più concentrata sulle schermaglie amorose, raramente si concede trame dal tocco noir. L’ultima è stato il tentato omicidio di Bill Spencer, partito all’epoca in modo molto ...