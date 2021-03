Beautiful Anticipazioni 31 marzo 2021 | Thomas esorta Steffy Bacia Liam di fronte a Hope!

(Di martedì 30 marzo 2021) Scopriamo insieme lee le Trame didel 31. Nella Puntata in onda su Canale 5,chiama: "Hope sta arrivando per riprendersidevirlo dia lei".

puntata oggi, 30 marzo Nella puntata di oggi, martedì 30 marzo, di, Liam si ritrova a vagare da sola e si reca a casa di Steffy dove racconta alla sua ex compagna ...Leannunciano la rottura tra la Logan e lo Spencer, che non sanno ancora di essere caduti in una trappola di ...Beautiful, anticipazioni 31 marzo: domani ci sarà la puntata del bacio fra Steffy e Liam sotto gli occhi di Hope. Chi sarà la causa di tutto? Thomas! Beautiful, anticipazioni 31 marzo: l'ennesimo pian ...Fiori d'arancio nelle Trame Americane di Beautiful, secondo anticipazioni infatti, Steffy, dopo aver scoperto di essere incinta, riceverà una romantica proposta di matrimonio. Ma da Chi?