Beautiful | anticipazioni 30 marzo 2021 | Liam fugge via

(Di martedì 30 marzo 2021)oggi 30e nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione così dura da parte di. Ecco cosa stiamo per vedere.da Steffy Una nuova scoppiettante puntataoggi 30con la reazione dinei confronti di Hope, dopo lo scontro. Dove eravamo rimasti? Nelle puntate precedenti c'è stato un forte litigio trae Thomas. Questo ha portato lo Spencer a prendere una decisione molto importante. Convinto di fare qualcosa di corretto, compra l'anello dei sogni per Hope e le fa la proposta di matrimonio canonica e romantica. Ma solo per pochi secondi, perché appena la Logan si emoziona, lui la mette davanti ad un ...

puntate italiane: QUINN tenta di riportare BROOKE sulla via dell'alcolismo I nostalgici del lato più 'dark' di Quinn Fuller Forrester (Rena Sofer) verranno accontentati nelle ...americane: le indagini sull'omicidio Al momento non sappiamo ancora di chi si tratti, anche se sono molti gli indizi che portano a pensare che a perdere la vita sia Vinny ...Oltre a Liam, Finn e Thomas infatti anche Ridge si troverà a dover dimostrare la sua estraneità