Bayern Monaco, Lewandowski si ferma: salterà la doppia sfida di Champions League contro il Psg (Di martedì 30 marzo 2021) Brutte notizie per il Bayern Monaco. Robert Lewandowski si è infortunato durante la gara tra la Polonia e Andorra, costretto a uscire dal campo a causa di un problema al ginocchio destro. Secondo quanto riportato dai canali ufficiali del club si tratterebbe di "una distorsione ai legamenti del ginocchio destro", e l'attaccante sarà costretto a rimanere fuori per quattro settimane, saltando la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro il PSG in programma mercoledi' 7 aprile in Germania e martedi' 13 aprile in Francia. SportFace.

