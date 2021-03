Bayern Monaco | infortunio a Lewandowski Salterà i quarti di Champions contro il Psg

(Di martedì 30 marzo 2021)di Baviera , 30 marzo 2021 - Brutte notizie in casa. Robertha sofferto unai legamenti del ginocchio mentre si trovava in campo con la Polonia e dovrà ...

Advertising

DiMarzio : #BayernMonaco, le condizioni di #Lewandowski - rtl1025 : ?? Classifica migliori club di calcio al mondo dell'ultimo decennio (2011-2020), secondo l'IFFHS (Fifa): 1 Barcel… - tuttoatalanta : Polonia-Bayern Monaco, duro stop per Lewandowski: fuori un mese e salta il PSG - BasketMagazine : New post: Il Maccabi Tel Aviv supera il Barcellona dopo un overtime, il Fenerbahce regola il Bayern Monaco ed acced… - diavolisempre : questa pausa nazionale ha restituito lewandowski rotto al bayern Monaco, kumbulla fuori un mese. ekdal rotto. foss… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

di Baviera , 30 marzo 2021 - Brutte notizie in casa. Robert Lewandowski ha sofferto un infortunio ai legamenti del ginocchio mentre si trovava in campo con la Polonia e dovrà stare ai box per un mese. Il bomber dei bavaresi salterà ...... agente e intermediario nell'operazione che portò Douglas Costa alla Juventus, ha parlato a Sky Sport del futuro del brasiliano, attualmente in prestito al: ' Douglas Costa ha un ...Il bomber si è infortunato ai legamenti del ginocchio destro mentre era in campo con la Polonia e starà ai box quattro settimane ...All'Audi Dome di Monaco di Baviera il Fenerbahçe coglie una vittoria importante che gli regala il quinto posto in classifica proprio ai danni del Bayern di Andrea Trinchieri. Il ...