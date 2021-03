Batte il covid a 100 anni e scopre di essere ricca: la storia di nonna Angela (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha dell’incredibile la storia che riguarda la signora Angela D’Ottavio, napoletana di 100 anni, che ha fatto una clamorosa scoperta durante il periodo di quarantena al quale è stata costretta dopo aver contratto il covid. La donna è riuscita a vincere la sua battaglia ma, allo stesso tempo, ha scoperto di essere diventata ricca dopo aver trovato un buono postale vecchio di 40 anni dal valore di 482mila euro. La storia arriva direttamente dalle colonne de “il Messaggero” e racconta di una giornata di pulizie nel bel mezzo del periodo di isolamento forzato che ha permesso ala signora D’Ottavio di ritrovare il buono datato 1986, presumibilmente lasciato dal padre e del tutto dimenticato. “Il buono fruttifero – racconta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha dell’incredibile lache riguarda la signoraD’Ottavio, napoletana di 100, che ha fatto una clamorosa scoperta durante il periodo di quarantena al quale è stata costretta dopo aver contratto il. La donna è riuscita a vincere la sua battaglia ma, allo stesso tempo, ha scoperto didiventatadopo aver trovato un buono postale vecchio di 40dal valore di 482mila euro. Laarriva direttamente dalle colonne de “il Messaggero” e racconta di una giornata di pulizie nel bel mezzo del periodo di isolamento forzato che ha permesso ala signora D’Ottavio di ritrovare il buono datato 1986, presumibilmente lasciato dal padre e del tutto dimenticato. “Il buono fruttifero – racconta ...

