Bassetti su AstraZeneca | «Basta parlare solo dei rischi | è sicuro Bisogna avere paura del Covid-19 | non del vaccino»

Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Il professor Matteo, direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è intervenuto su Facebook nel dibattito in corso che riguarda la sicurezza delcontro il Coronavirus. L'opinione del professore è chiara:del-19, non del: «La gente mi telefona o mi scrive e mi chiede: "Ah, mi hanno assegnato, posso farlo, è?" Ma certo che è, sennò l'avrebbero stoppato e non si sarebbe proseguito con l'utilizzo». Le verifiche fatte dall'Ema, del resto, si sono concluse decretando che il preparato di Oxford non risulta associato a un aumento delo di trombosi. ...

