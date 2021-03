Basket, Serie A: Reggio Emilia-Pesaro finisce 91-79 (Di martedì 30 marzo 2021) Reggio Emilia-Pesaro chiude la ventiquattresima giornata del campionato di Seria A di Basket. Gli Emiliani vincono 91-79 e tornano alla vittoria dopo sei giornate. L’Unahotels si impone dopo l’eliminazione dalla FIBA Europa Cup. Per i marchigiani è il quarto ko di fila, un trend negativo iniziato dopo le Final Eight di Coppa Italia e che rischia di compromettere la qualificazione ai playoff. Per Reggio Emilia sei uomini in doppia cifra, con Brandon Taylor che chiude con 21 punti e l’8/9 in lunetta. A Pesaro non bastano i 14 punti di Carlos Delfino e i 13 punti di Tyler Cain. Basket Serie A: la gara Reggio Emilia parte forte subito forte infliggendo agli avversari un parziale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021)chiude la ventiquattresima giornata del campionato di Seria A di. Glini vincono 91-79 e tornano alla vittoria dopo sei giornate. L’Unahotels si impone dopo l’eliminazione dalla FIBA Europa Cup. Per i marchigiani è il quarto ko di fila, un trend negativo iniziato dopo le Final Eight di Coppa Italia e che rischia di compromettere la qualificazione ai playoff. Persei uomini in doppia cifra, con Brandon Taylor che chiude con 21 punti e l’8/9 in lunetta. Anon bastano i 14 punti di Carlos Delfino e i 13 punti di Tyler Cain.A: la garaparte forte subito forte infliggendo agli avversari un parziale di ...

