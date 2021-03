Basket Champions League 2020/2021, Zaragoza-Dinamo Sassari 105-88: cronaca e tabellino (Di martedì 30 marzo 2021) Zaragoza batte il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 105-88 nella quinta giornata del gruppo L di FIBA Champions League 2020/2021. Gli spagnoli ottengono un successo sui sardi che con il bilancio di 0-3 vedono la propria situazione complicarsi. RECAP – Le due compagini partono appaiate e dopo quattro minuti il punteggio è di 10-10. L’equilibrio regge per qualche altro minuto ma verso la fine di periodo arriva il primo strappo targato Sassari per il +7 (18-25). Il secondo quarto inizia dal 20-31, ma nel giro di tre minuti gli iberici riescono con un 17-4 di break ad impattare il 35-35 e poi a sorpassare (37-35). Da questo momento si susseguono una serie di sorpassi, con Sassari che all’intervallo chiude sul 51-52. Ad inizio ripresa il ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021)batte il Banco di Sardegnacon il punteggio di 105-88 nella quinta giornata del gruppo L di FIBA. Gli spagnoli ottengono un successo sui sardi che con il bilancio di 0-3 vedono la propria situazione complicarsi. RECAP – Le due compagini partono appaiate e dopo quattro minuti il punteggio è di 10-10. L’equilibrio regge per qualche altro minuto ma verso la fine di periodo arriva il primo strappo targatoper il +7 (18-25). Il secondo quarto inizia dal 20-31, ma nel giro di tre minuti gli iberici riescono con un 17-4 di break ad impattare il 35-35 e poi a sorpassare (37-35). Da questo momento si susseguono una serie di sorpassi, conche all’intervallo chiude sul 51-52. Ad inizio ripresa il ...

Advertising

zazoomblog : Basket Champions League 2021: Sassari cade a Saragozza a un passo dall’eliminazione - #Basket #Champions #League #… - zazoomblog : LIVE Saragozza-Dinamo Sassari 64-62 Champions League basket in DIRETTA: si continua a giocare su ritmi altissimi -… - zazoomblog : LIVE – Zaragoza-Dinamo Sassari 37-40 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Zaragoza-Dinamo… - zazoomblog : LIVE – Zaragoza-Dinamo Sassari 2-2 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Zaragoza-Dinamo… - zazoomblog : LIVE – Zaragoza-Dinamo Sassari basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Zaragoza-Dinamo #Sassari… -