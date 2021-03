Bari, padre e figlia di 45 anni muoiono di Covid a poche ore di distanza: 'Angela non aveva nessuna patologia' (Di martedì 30 marzo 2021) Nel barese padre e figlia sono morti per la stessa causa: il . E a poche ore l'uno dall'altra. , di 45 anni, è scomparsa nella notte tra venerdì e sabato, mentre il padre Raffale, 72enne, è venuto ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Nel baresesono morti per la stessa causa: il . E aore l'uno dall'altra. , di 45, è scomparsa nella notte tra venerdì e sabato, mentre ilRaffale, 72enne, è venuto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bari, padre e figlia muoiono di Covid a distanza di poche ore ma in due ospedali diversi #bari… - repubblica : Violenze in famiglia, a Lecce bimba di 12 anni chiama il 113 e fa arrestare il padre: da anni maltrattava la moglie - miriamcancelli1 : Bari, padre e figlia muoiono di Covid a distanza di poche ore ma in due ospedali diversi - Tgcom24 - paolaokaasan : RT @ilmessaggeroit: Covid #Bari, padre e figlia di 45 anni muoiono a poche ore di distanza: «Angela non aveva nessuna patologia» https://t.… - StefaniaVaselli : RT @ilmessaggeroit: Covid #Bari, padre e figlia di 45 anni muoiono a poche ore di distanza: «Angela non aveva nessuna patologia» https://t.… -