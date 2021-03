Barbara era scomparsa nel 2009 | dopo 12 anni arrestato il marito | l' accusa è di omicidio

(Di martedì 30 marzo 2021) I carabinieri di Terni, su disposizione del procuratore capo della locale procura della Repubblica, Alberto Liguori, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione pera carico di un uomo, nell’ambito delle indagini sul caso delladiCorvi, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre. Secondo quanto si è appreso, l’ordinanza sarebbe a carico del, Roberto Lo Giudice.Alle 12 di oggi il procuratore Liguori terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’operazione. La vicenda della Corvi era tornata sotto i riflettori lo scorso luglio,la riapertura del fascicolo da parte del procura ternana, a 11dalladella donna. La notizia delle ...

tra l'altro la cognata di Angela Costantino, moglie di un altro Lo Giudice, scomparsa nel nulla nel 1994. Anche la sua storia è stata ripercorsa da 'Chi l'ha visto?'. Un'indagine della ...il 27 ottobre 2009 quando si persero le tracce di. L'ultimo a vederlastato proprio il marito. Stavano insieme da quando lei aveva 15 anni, nonostante la sua famiglia non volesse la ...I carabinieri di Terni, su disposizione del procuratore capo della locale procura della Repubblica, Alberto Liguori, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per omicidio a carico di un uomo ...Barbara Corvi, trentacinquenne, era scomparsa dalla sua casa di Montecampano di Amelia nel luglio del 2009 e da allora di lei non si era più saputo nulla. Dalle prime indagini era emerso che poche ore ...