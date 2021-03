Barbara d’Urso, pronta per la nuova Domenica Live, pubblica un post parlando di Mara Venier (Di martedì 30 marzo 2021) Barbara d’Urso, conclusa l’avventura con Live – Non è la d’Urso, torna con una versione estesa di Domenica Live, a partire dal 4, ovvero il giorno di Pasqua. Subito dopo pranzo infatti inizierà il programma di Carmelita, che durerà fino alle 18.45 circa: insomma, un intero pomeriggio dedicato all’attualità e all’intrattenimento. La conduttrice Mediaset tornerà quindi, dopo tanti mesi, ad avere la concorrenza formata da Mara Venier e dalla sua Domenica In, in onda su Rai 1. L’ultima volta che le due si sono “scontrate” con i loro programmi, sono iniziate ad uscire numerose indiscrezioni e gossip su presunti litigi tra le due conduttrici. Sia Barbara che Mara non hanno mai confermato le voci ... Leggi su trendit (Di martedì 30 marzo 2021), conclusa l’avventura con– Non è la, torna con una versione estesa di, a partire dal 4, ovvero il giorno di Pasqua. Subito dopo pranzo infatti inizierà il programma di Carmelita, che durerà fino alle 18.45 circa: insomma, un intero pomeriggio dedicato all’attualità e all’intrattenimento. La conduttrice Mediaset tornerà quindi, dopo tanti mesi, ad avere la concorrenza formata dae dalla suaIn, in onda su Rai 1. L’ultima volta che le due si sono “scontrate” con i loro programmi, sono iniziate ad uscire numerose indiscrezioni e gossip su presunti litigi tra le due conduttrici. Siachenon hanno mai confermato le voci ...

