Barbara D’Urso e Mara Venier: su Instagram il messaggio di stima che va oltre la tv (Di martedì 30 marzo 2021) Nel mondo dello spettacolo ci sono amicizie che vanno oltre il piccolo schermo, oltre i gossip e le presunte rivalità: è il caso di Barbara D’Urso e Mara Venier, che nonostante la “concorrenza” lavorativa, hanno un legame di grande stima e affetto. A dimostrarlo è stata la conduttrice napoletana, che su Instagram ha pubblicato un selfie con la nota collega, dedicandole un messaggio di rispetto e ammirazione: Io e Mara È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene.. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021) Nel mondo dello spettacolo ci sono amicizie che vannoil piccolo schermo,i gossip e le presunte rivalità: è il caso di, che nonostante la “concorrenza” lavorativa, hanno un legame di grandee affetto. A dimostrarlo è stata la conduttrice napoletana, che suha pubblicato un selfie con la nota collega, dedicandole undi rispetto e ammirazione: Io eÈ stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e ...

