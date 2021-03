Barbara Corvi, arrestato il marito della donna scomparsa nel 2009: “L’ha uccisa per motivi economici” (Di martedì 30 marzo 2021) Barbara Corvi era scomparsa da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009. Aveva 35 anni. Dopo 11 anni quella strana sparizione ha avuto uno sviluppo inaspettato: i carabinieri di Terni, su disposizione del procuratore Alberto Liguori, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per omicidio a carico del marito della donna, Roberto Lo Giudice con le accuse di concorso in omicidio volontario premeditato, occultamento o soppressione di cadavere. La donna, sostengono, è stata uccisa anche per motivi economici e il cadavere presumibilmente sciolto nell’acido. Un destino orribile, secondo la Procura di Terni, che ricorda quello, 15 anni prima, della cognata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)erada Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del. Aveva 35 anni. Dopo 11 anni quella strana sparizione ha avuto uno sviluppo inaspettato: i carabinieri di Terni, su disposizione del procuratore Alberto Liguori, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per omicidio a carico del, Roberto Lo Giudice con le accuse di concorso in omicidio volontario premeditato, occultamento o soppressione di cadavere. La, sostengono, è stataanche pere il cadavere presumibilmente sciolto nell’acido. Un destino orribile, secondo la Procura di Terni, che ricorda quello, 15 anni prima,cognata, ...

