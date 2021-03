Banca Popolare di Sondrio, CdA approva conti 2020. Dividendo da 0,06 euro (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ha approvato il bilancio 2020, confermando senza variazioni i risultati preliminari presentati lo scorso 5 febbraio. L’istituto ha chiuso l’esercizio con un utile netto pari a 106,6 milioni di euro (in contrazione del 22% rispetto al 2019). Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un Dividendo unitario lordo di 0,06 euro, per complessivi 27.203.147 euro. Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione delladihato il bilancio, confermando senza variazioni i risultati preliminari presentati lo scorso 5 febbraio. L’istituto ha chiuso l’esercizio con un utile netto pari a 106,6 milioni di(in contrazione del 22% rispetto al 2019). Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di ununitario lordo di 0,06, per complessivi 27.203.147

