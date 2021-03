Banca d'Italia certifica la crisi per covid: quasi il 40% delle famiglie non riesce a pagare l'affitto (Di martedì 30 marzo 2021) L' indagine straordinaria condotta dalla Banca d'Italia sulle famiglie durante la pandemia ha evidenziato che 'quasi il 40% degli affittuari e oltre il 30% delle famiglie indebitate hanno dichiarato ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) L' indagine straordinaria condotta dallad'sulledurante la pandemia ha evidenziato che 'il 40% degli affittuari e oltre il 30%indebitate hanno dichiarato ...

Ultime Notizie dalla rete : Banca Italia Altroconsumo, cashback alla prova dei negozi Banca d'Italia con un provvedimento del 21 aprile 2020 ha inoltre regolamentato le comunicazioni che banche e istituti di pagamento devono inviare periodicamente agli esercenti sulle commissioni ...

Covid: Bankitalia, cala pessimismo famiglie seconda ondata rispetto a lockdown - 2 Resta alta la propensione al risparmio . La Banca d'Italia aggiunge che a novembre, rispetto alla precedente rilevazione estiva, sono rimaste elevate le intenzioni di risparmio: piu' del 40% delle famiglie ritiene di poter spendere meno del ...

