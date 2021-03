Advertising

ItaSportPress : Bale chiarisce: 'Ritorno a Madrid è per contratto. Nessuna mancanza di rispetto' - - sportli26181512 : Bale di nuovo al Real Madrid? L'agente chiarisce: Gareth Bale, esterno del Tottenham, nei... -

Calciomercato.com

Commenta per primo Gareth Bale, esterno del Tottenham, nei giorni scorsi ha dichiarato: 'La mia idea è di tornare al Real'. In prestito agli Spurs, le parole sono state commentate dal suo agente, Jonathan Barnett, a ESPN:...