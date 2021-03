Bagnoli | il commissario Flores | La rimozione della colmata? Costi alti e rischi ambientali Pensiamoci bene

(Di martedì 30 marzo 2021) “Allo stato la legge ci impone di rimuoverla, ma finite le bonifiche di terra, nel 2022, credo che una riflessione sulladiandrà fatta. Lanon inquina, è statica, e potrebbe essere piùoso per l’ambiente rimuoverla che tenerla lì. Oltre aiingenti per toglierla, ben 141 milioni di euro”. Così ilstraordinario del Governo per la bonifica ambientale di, Francesco Floro, apre a nuovi scenari per uno dei simboli delle battaglieste nell’ambitobonifica dell’ex area siderurgica di Napoli, laa mare di cui allo stato il piano di bonifiche prevede la. “Quando si è fatta la legge – ha ...

... Valentina Sanfelice, in rappresentanza delStraordinario di Governo Francesco Floro ... il Presidente Castagnaro ha voluto caldamente ribadire come, riguardo la questione di, " non ...... presentato ieri nel corso di un incontro in modalità telematica tra il prefetto di Napoli Marco Valentini, ilStraordinario del Governo per la bonifica ambientale dell'area- ...“Allo stato la legge ci impone di rimuoverla, ma finite le bonifiche di terra, nel 2022, credo che una riflessione sulla colmata di Bagnoli andrà fatta. La colmata non inquina, è statica, e potrebbe e ...Il commissario: «La legge ci dice di eliminarla, ma verificheremo al momento opportuno. Non inquina e non dà fastidio» ...